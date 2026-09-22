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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha anunciado la reciente instalación de boyas en la playa del Tarajal, con el objetivo de prevenir la llegada de medusas a la costa. Estas boyas, aunque de mayor volumen que las instaladas en años anteriores, cumplen con una función similar a las que se implementan cada verano en la zona.

Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno de Ceuta, ha destacado que esta actuación es parte de las medidas habituales para garantizar la seguridad de los bañistas y ha indicado que, aunque pueda parecer un asunto trivial, es fundamental para el disfrute de la playa.

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A través de esta iniciativa, el Gobierno busca mantener las condiciones óptimas para el baño y procurar la tranquilidad de los usuarios de la playa durante la temporada estival, tal como ha sido tradición en los últimos años.