Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha manifestado públicamente su confianza en que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, sea declarada inocente en el juicio que enfrentará por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Estas declaraciones se realizaron durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Saiz ha subrayado que el Ejecutivo mantiene su postura desde el inicio del procedimiento judicial, denunciando el trato que Gómez ha recibido en el ámbito público. «Creemos que el escarnio público que está sufriendo es absolutamente insoportable», afirmó la portavoz.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, reaccionó a las declaraciones de Saiz con un mensaje contundente en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, afirmando que «han perdido la cabeza».

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El conflicto entre el Gobierno y la oposición se intensifica tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez por los mencionados delitos, y a su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación.

Gómez será juzgada por tráfico de influencias en la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y por malversación de caudales públicos debido a la apropiación del software de la universidad y el uso de su asistente para actividades profesionales.