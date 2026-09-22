El Gobierno de Ceuta ha comunicado que se ha puesto en marcha un protocolo de actuación conjunto en las últimas semanas. Este protocolo involucra a la Policía Local, el área de Urbanismo y OBIMACE.

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El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha señalado que el objetivo es agilizar la detección de obras que se están ejecutando de forma ilegal y proceder a su demolición de manera inmediata.

Con esta iniciativa, se busca garantizar el cumplimiento de las normativas urbanísticas y mantener la legalidad en las obras realizadas en la ciudad autónoma.

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