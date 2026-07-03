La ciudad autónoma registra un incremento del 164 % en las llegadas irregulares, contrastando fuertemente con el descenso generalizado en los archipiélagos canario y balear.

Ceuta se mantiene como el territorio que soporta la mayor presión migratoria del país. Según el último balance quincenal publicado por el Ministerio del Interior, la ciudad autónoma ha registrado la llegada irregular de 2.582 personas entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año. Esta cifra supone 1.604 entradas más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Las estadísticas oficiales sitúan a Ceuta como la zona de España donde más ha crecido este fenómeno en términos porcentuales durante la primera mitad del año, multiplicando con creces los datos registrados en 2025.

Radiografía de los datos del semestre

El informe del Ministerio del Interior dibuja un panorama de crecimiento continuo en las fronteras ceutíes:

Total de llegadas (Enero-Junio 2026): 2.582 personas.

2.582 personas. Total en el mismo periodo de 2025: 978 personas.

978 personas. Incremento interanual: +164 % .

. Último registro: Solo en los últimos quince días de junio, 89 personas cruzaron la frontera desde Marruecos.

Cruces a nado y saltos de valla

El Ministerio del Interior ha precisado el método de entrada de estos migrantes. Las 89 llegadas de la última quincena de junio se produjeron mediante saltos al vallado fronterizo o bordeando el perímetro a nado.

Cabe destacar que el balance oficial computa los cruces a nado dentro de las llegadas terrestres, al no emplearse ningún tipo de embarcación. De hecho, según los registros gubernamentales, en lo que va de 2026 no se ha contabilizado oficialmente ninguna entrada por vía marítima (en bote o patera) en la ciudad autónoma.

El contraste nacional: repunte en el norte de África, caída en las islas

El drástico aumento de la inmigración irregular en Ceuta choca frontalmente con la evolución registrada en el resto de los grandes focos migratorios del país. Mientras la ruta hacia las ciudades autónomas se intensifica, las rutas insulares experimentan un marcado descenso.

Territorio Variación de llegadas (Primer semestre 2026 vs 2025) Ceuta +164 % Melilla +43,2 % (Vía terrestre) / +114,3 % (Vía marítima) Islas Baleares -12,7 % Islas Canarias -67,2 %

Los datos confirman un cambio de tendencia en los flujos migratorios de este año: mientras Canarias y Baleares ven reducida su presión en un 67,2 % y un 12,7 % respectivamente, Ceuta y Melilla asumen ahora el grueso del crecimiento de las entradas irregulares a nivel nacional.