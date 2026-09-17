La Ciudad Autónoma participa en uno de los principales encuentros europeos sobre blockchain y activos digitales, donde mantiene reuniones con empresas e inversores para promocionar las ventajas fiscales y empresariales de instalarse en Ceuta

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Ceuta continúa trabajando para atraer inversión y nuevas empresas pese a la excepcional situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio. La Ciudad Autónoma ha trasladado esta semana su apuesta por la actividad empresarial y la economía digital hasta Barcelona, donde participa en la European Blockchain Convention (EBC12), uno de los grandes encuentros europeos relacionados con blockchain, activos digitales, inversión y nuevas tecnologías.

La presencia ceutí en Barcelona tiene una lectura especialmente significativa después de lo ocurrido este verano. La entrada masiva registrada a finales de julio provocó una presión extraordinaria sobre los servicios públicos y las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida, generando una situación excepcional para la ciudad.

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Precisamente por este contexto, la participación de Ceuta en Barcelona pretende trasladar otro mensaje: la ciudad sigue abierta a la actividad empresarial, a la inversión y a la llegada de nuevos proyectos.

La fiscalidad, una de las principales bazas

La delegación ceutí está aprovechando la cita para presentar ante empresas y potenciales inversores las posibilidades que ofrece el régimen económico y fiscal de Ceuta, tratando de convertir las ventajas que ofrece la ciudad en un elemento de atracción para compañías vinculadas a la tecnología, los servicios digitales y los nuevos modelos de negocio.

La estrategia pasa por poner en valor Ceuta como un territorio donde las empresas pueden desarrollar actividad dentro de España y, al mismo tiempo, beneficiarse de las particularidades de su régimen fiscal.

Y el escenario escogido no es casual.

La European Blockchain Convention 12 reúne en Barcelona a miles de profesionales y cientos de ponentes relacionados con el ecosistema blockchain, los activos digitales, la inversión y las nuevas tecnologías.

El encuentro está concebido como un espacio de networking y generación de oportunidades empresariales, con la participación de inversores institucionales, fondos, family offices, bancos, gestores de activos, compañías tecnológicas y otros actores vinculados a la economía digital.

Reuniones con potenciales inversores

Durante la feria, la representación ceutí ha mantenido diferentes reuniones con empresas y profesionales interesados en conocer las posibilidades de implantación en la ciudad.

Los encuentros, según la delegación, han resultado especialmente fructíferos, permitiendo explicar directamente a potenciales inversores las ventajas de Ceuta y explorar posibles proyectos empresariales.

El objetivo no es únicamente promocionar la ciudad, sino generar contactos que puedan terminar convirtiéndose en nuevas inversiones, empresas y puestos de trabajo.

La presencia en Barcelona permite además a Ceuta relacionarse con un ecosistema empresarial internacional en el que están representados bancos, fondos de inversión, gestores de activos, empresas tecnológicas, exchanges, compañías especializadas en infraestructura digital y otros actores de la economía de los activos digitales.

Una apuesta por la economía después de la crisis

La participación en la EBC12 adquiere así una dimensión que va más allá de una simple presencia en una feria tecnológica.

Ceuta intenta mantener abierta su agenda económica mientras afronta las consecuencias de la crisis migratoria del verano.

La entrada masiva de personas durante los días 30 y 31 de julio supuso una situación extraordinaria para la ciudad y obligó a las administraciones a movilizar recursos para atender las necesidades derivadas de aquella situación.

En paralelo a las medidas destinadas a afrontar las consecuencias de la crisis, la ciudad mantiene la búsqueda de nuevas oportunidades económicas.

La presencia en Barcelona pretende precisamente aprovechar el escaparate internacional de la European Blockchain Convention para explicar que, pese a las circunstancias extraordinarias vividas durante el verano, Ceuta continúa trabajando para atraer capital, empresas y actividad económica.

Del juego online a la tecnología

La estrategia tiene además un precedente en el propio desarrollo empresarial de Ceuta. La ciudad ha utilizado durante los últimos años su régimen fiscal para consolidar un importante polo de empresas relacionadas con el juego online y pretende ahora ampliar ese posicionamiento hacia otros sectores de la economía digital.

Blockchain, fintech, activos digitales, inteligencia artificial y otros ámbitos tecnológicos forman parte de un mercado en expansión en el que Ceuta quiere posicionarse como destino empresarial.

La European Blockchain Convention ofrece para ello un escenario especialmente adecuado, al concentrar durante dos jornadas a empresas, inversores y profesionales de un sector caracterizado por su fuerte componente internacional.

Ceuta mantiene el rumbo

La participación de la ciudad en este encuentro internacional refleja, en definitiva, la voluntad de mantener activa la estrategia de captación de inversiones incluso en un momento especialmente complicado para Ceuta.

Mientras las administraciones continúan gestionando las consecuencias de la entrada masiva registrada a finales de julio, la ciudad mantiene también abierta otra prioridad: generar actividad económica, atraer empresas y crear nuevas oportunidades de empleo.

Barcelona se convierte así en un nuevo escaparate para presentar Ceuta ante potenciales inversores y trasladar las ventajas de su régimen económico y fiscal.

El reto ahora será convertir los contactos y las reuniones mantenidas durante la convención en proyectos concretos de inversión y en nuevas empresas que generen actividad y empleo en la ciudad.