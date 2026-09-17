El Real Madrid tiene programado un desplazamiento a Ceuta este próximo viernes 18 de septiembre. La entidad madridista se ha puesto en contacto con el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, para organizar y cerrar la visita institucional de Florentino Pérez. En este viaje a la localidad, el presidente del club blanco estará acompañado por el ceutí José Martínez Pirri, actual presidente de honor de la entidad, y por Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales de la institución madrileña.

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La visita oficial de la delegación madridista se desarrollará tres días después de la polémica suscitada en la antesala del encuentro disputado frente al Elche en el estadio Martínez Valero. En los momentos previos a dicho partido, los futbolistas de ambos conjuntos saltaron al terreno de juego portando una camiseta con la inscripción «Todos somos caballas», redactada como muestra de apoyo a los ciudadanos ceutíes tras la invasión registrada en la zona a finales del pasado mes de julio.

No obstante, durante la realización de dicho acto, tres futbolistas de la plantilla del Real Madrid —Mbappé, Vinicius y Konaté— optaron por remangarse la prenda para impedir que el mensaje escrito fuera visible. Al ser consultadas por las razones tras la conducta de estos jugadores, fuentes de la entidad señalaron que entienden que cada integrante del equipo debe contar con la facultad de «pensar y actuar conforme a sus propias convicciones», añadiendo asimismo que «la libertad individual está por encima de todo».

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