La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado nuevas diligencias para investigar la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio y determinar posibles responsabilidades.

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La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio continúa avanzando con nuevas diligencias acordadas por la magistrada María Tardón. En un auto de 18 folios, la instructora ha ordenado actuaciones dirigidas tanto a esclarecer la organización del suceso como a analizar la respuesta de las instituciones españolas.

Entre las medidas acordadas figuran requerimientos a distintas unidades policiales y militares, así como a organismos como la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Ministerio del Interior. La jueza ha solicitado hasta 14 oficios relacionados con las alertas previas al episodio ocurrido los días 30 y 31 de julio, con el objetivo de conocer qué información manejaban las instituciones y cómo actuaron.

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Dentro de esta fase de investigación, María Tardón ha citado como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas; al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz; y al jefe de la Policía Local de Ceuta.

La magistrada también ha acordado una pieza separada de investigación tecnológica, con carácter secreto, para analizar la convocatoria difundida por internet que precedió a la llegada masiva de personas a la frontera de Ceuta.

En este marco, la Audiencia Nacional ha solicitado colaboración a empresas tecnológicas como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple para obtener información relacionada con los teléfonos, usuarios y direcciones IP utilizados para difundir el llamamiento.

Además, el auto incluye diligencias para recopilar imágenes y registros de lo ocurrido en la frontera. Entre ellas, se solicita al Estado Mayor de la Defensa información sobre imágenes satelitales disponibles entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026.

La jueza también ha pedido informes sobre posibles movimientos económicos relacionados con la logística de la movilización, incluyendo transferencias de fondos, contratación de transportes u otras operaciones que puedan aportar información sobre la organización del suceso.

La investigación contempla igualmente análisis sobre las personas, grupos u organizaciones que pudieran haber tenido capacidad para planificar una movilización de estas características, así como comparativas con otros episodios de entradas masivas registrados en años anteriores.