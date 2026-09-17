La Unión Europea estudia crear una nueva fórmula de asociación con Canadá que iría más allá de un acuerdo comercial, aunque no supondría convertir al país norteamericano en un Estado miembro.

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La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para estrechar la relación entre la Unión Europea y Canadá ha abierto el debate sobre qué significa ser un Estado asociado y qué modelos similares existen actualmente en el mundo.

La fórmula planteada para Canadá sería un estatus sin precedentes dentro de la Unión Europea. No supondría la entrada del país como miembro del bloque, pero buscaría establecer una relación más profunda en ámbitos como la tecnología, la economía y la defensa.

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Hasta ahora, la relación entre la UE y Canadá se basa principalmente en el acuerdo comercial CETA, que ha impulsado los intercambios entre ambas partes. Según los datos recogidos en la propuesta europea, el comercio entre ambos socios ha aumentado un 75% desde la entrada en vigor del acuerdo.

El concepto de Estado asociado no tiene una única definición internacional. En términos generales, se refiere a una relación formal entre dos entidades políticas en la que una mantiene mayor autonomía mientras establece acuerdos específicos con otra.

Uno de los modelos más conocidos es el de libre asociación. Estados como los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall o Palau mantienen acuerdos con Estados Unidos que incluyen aspectos como defensa, cooperación económica y acceso a determinadas instalaciones militares.

También existen otros modelos de asociación. Nueva Zelanda mantiene una relación de libre asociación con las Islas Cook y Niue, mientras que países europeos cuentan con vínculos especiales con territorios cercanos. Francia tiene acuerdos con Mónaco, Suiza con Liechtenstein y España con Andorra en diferentes ámbitos de cooperación.

La Unión Europea también mantiene asociaciones especiales con sus países y territorios de ultramar. Estos territorios no forman parte del mercado único europeo, pero tienen relaciones económicas, comerciales y políticas específicas con el bloque.

En el caso de Canadá, la fórmula todavía no está definida jurídicamente. Según la propuesta planteada por Von der Leyen, el objetivo sería crear un nivel intermedio entre un acuerdo internacional tradicional y la pertenencia plena a la Unión Europea.

Canadá seguiría siendo un país independiente y no tendría el mismo estatus que los Estados miembros de la UE, como España, Alemania o Italia. La propuesta busca establecer una nueva forma de cooperación adaptada a los intereses comunes de ambas partes.