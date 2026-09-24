El presidente Juan Vivas recoge en Madrid el galardón otorgado por la Fundación José Ramón de la Morena, que reconoce el esfuerzo de las instituciones, fuerzas de seguridad y el conjunto de la ciudadanía ceutí.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha sido galardonada con uno de los Premios al Altruismo 2026, distinción concedida por la Fundación José Ramón de la Morena en el marco de su XII gala anual, celebrada en el Polideportivo Municipal José Ramón de la Morena en Brunete (Madrid). El presidente del Gobierno local, Juan Vivas, fue el encargado de recoger el reconocimiento en nombre de todos los ceutíes, de manos de la periodista Ana Rosa Quintana.

Bajo el lema ‘El altruismo transforma. Gracias por hacerlo posible’, la ceremonia reunió a personalidades del deporte, la cultura y la sociedad civil. En esta duodécima edición, la fundación ha querido poner en valor la capacidad de respuesta, la humanidad y el espíritu solidario de la sociedad ceutí ante la compleja situación vivida a finales de julio con la entrada masiva por la frontera.

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Reconocimiento al esfuerzo de una ciudad frontera

Desde la organización han destacado el sufrimiento, la paciencia y el sacrificio constante que afronta la ciudad en su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea con Marruecos. Asimismo, han elogiado la labor desempeñada por las instituciones, los servicios de emergencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las entidades sociales y los propios vecinos para acoger y atender a las personas en situación de vulnerabilidad.

Para la ciudad autónoma, el galardón supone un importante respaldo al trabajo coordinado y a los valores de convivencia que Ceuta demuestra de manera continuada en circunstancias de extraordinaria dificultad.

Un cuadro de honor dedicado a la solidaridad

Junto a la distinción otorgada a Ceuta, la XII Gala del Altruismo reconoció también la labor social y el compromiso del cantante Dani Martín, del futbolista Sergio Canales y de Gonzalo Sánchez, el vecino de Adamuz (Córdoba) que colaboró decisivamente en las labores de auxilio tras el accidente ferroviario ocurrido en dicho municipio el pasado mes de enero.

La Fundación José Ramón de la Morena, constituida en 2004 por el conocido periodista deportivo, mantiene entre sus fines principales el fomento de la integración, la formación de los jóvenes y la promoción de los valores del deporte y la solidaridad, impulsando proyectos educativos y humanitarios tanto en España como en el ámbito internacional.