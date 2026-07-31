El presidente provincial de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, se acercó a varios ciudadanos durante la crisis que atraviesa la ciudad y fue recibido entre aplausos por las personas presentes.

En el video se observa a Redondo deteniéndose para conversar y mostrar su apoyo a los vecinos. En uno de los momentos más emotivos, el dirigente de Vox abraza a un ciudadano ceutí y le asegura: “No nos vamos a rendir”.

Las imágenes muestran la preocupación existente entre parte de la población y el respaldo recibido por Redondo tras acercarse personalmente a los ciudadanos en plena situación de tensión en Ceuta.