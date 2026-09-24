Agentes de la Policía Nacional y Local despliegan un dispositivo escoltando a operarios de limpieza para desmantelar los puestos clandestinos y retirar los productos del asentamiento chabolista.

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han tenido que intervenir de nuevo en la playa del Trampolín tras comprobarse que varios de los migrantes asentados en el poblado chabolista habían vuelto a montar puestos de venta ambulante no autorizada. Tras el primer operativo llevado a cabo el martes —en el que se dio un plazo de una hora para retirar el mercadillo sin que posteriormente se comprobara su cumplimiento—, la mañana de este miércoles la actividad ilegal se había reanudado, motivando un segundo despliegue policial.

Alrededor de una treintena de agentes pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y a la Policía Local, movilizados en nueve furgones, acordonaron las zonas con mayor concentración de puestos para dar cumplimiento a la ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante. En las mesas instaladas sobre la arena se exponían para la venta productos como cajetillas de tabaco, pan, leche, galletas y fruta.

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Dispositivo de limpieza y retirada de mercancía

A diferencia de la intervención del martes, en esta ocasión los efectivos policiales acudieron escoltando a personal de Ecoservicios Ambientales, empresa contratada por el Gobierno local para labores de desinfección, limpieza y mantenimiento ambiental. Los operarios, pertrechados con petos identificativos, utilizaron carros de supermercado para recoger los enseres acumulados por la policía y arrojarlos a una cuba de grandes dimensiones tras la retirada de la actividad comercial.

Fuentes policiales señalaron que parte de los alimentos requisados fueron guardados en uno de los furgones. Por su parte, desde el Ejecutivo autonómico encuadran la actuación en los trabajos habituales de puesta a punto y saneamiento del asentamiento, desmintiendo que los trabajadores hubieran tirado mercancía a la basura, extremo que el propio diario ha contrastado directamente en el lugar de los hechos.