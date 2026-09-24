El presidente de la Ciudad Autónoma advierte en televisión nacional de que la tensión en la ciudad «se está pudriendo» y se niega a que Ceuta se convierta en un «megacentro» de inmigrantes.

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha mostrado su honda preocupación al conocerse que el Gobierno central ha prorrogado el alquiler de las carpas del campamento de acogida del Muelle de Poniente hasta agosto de 2027. Durante una entrevista concedida este miércoles a ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco, Vivas ha advertido del riesgo de que la crisis migratoria se cronifique, provocando no solo un agotamiento económico en la ciudad, sino también un «asfixia anímica» entre los ciudadanos.

El líder del Ejecutivo local ha sido contundente al manifestar que la sociedad ceutí no va a consentir que la ciudad autónoma acabe transformada en un «megacentro de estancia temporal de inmigrantes». A su juicio, tal escenario supondría «la puntilla, la muerte para Ceuta», además de dar argumentos a Marruecos en sus pretensiones sobre la soberanía de las dos ciudades autónomas.

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Una «olla a presión» al límite

Vivas ha descrito el clima social que se respira en Ceuta como una «olla a presión» que corre el riesgo de estallar, subrayando que la situación empeora cada día que pasa. Sin embargo, ha recalcado que la respuesta y la protesta institucional y vecinal se mantendrán siempre dentro de un cauce «absolutamente cívico y pacífico».

Asimismo, el presidente autonómico ha vuelto a insistir en la necesidad urgente de «blindar» la frontera con el apoyo de la Unión Europea. Según Vivas, es prioritario que la defensa y el control de los límites territoriales no dependan de forma exclusiva de la voluntad o capacidad de respuesta de Marruecos.