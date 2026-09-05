La situación en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Ceuta se complica, ya que el ritmo de 80 filiaciones diarias está provocando un retraso significativo en el registro de los migrantes.

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Según las estimaciones del Sindicato Unificado de Policía (SUP), se calcula que aún quedan alrededor de 15.000 personas en la ciudad, lo que aumenta la presión sobre el sistema de gestión de estos individuos.

Actualmente, el CATE cuenta con tan solo seis ordenadores para llevar a cabo el triaje y registro, lo que limita gravemente la capacidad de respuesta ante esta situación migratoria.

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El SUP ha hecho un llamado urgente al gobierno local, solicitando la incorporación de al menos 50 agentes adicionales y 20 equipos informáticos para poder abordar la cantidad de migrantes de manera efectiva.

La falta de recursos adecuados no solo afecta el proceso administrativo, sino que también puede tener repercusiones en la atención y condiciones que reciben las personas migrantes en Ceuta.

Este retraso en el registro puede extenderse hasta casi un año, si no se implementan medidas inmediatas para mejorar la infraestructura y el personal en el CATE.