La Autoridad Portuaria de Ceuta ha tomado una decisión importante en relación con la crisis migratoria en la ciudad. En el reciente Consejo de Administración, se acordó por 11 votos a favor y 4 en contra no autorizar la ocupación temporal de los terrenos del puerto para la creación de un centro de Migraciones.

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Este rechazo a la instalación del centro se produce en un contexto de creciente preocupación por la gestión de la migración en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Los terrenos portuarios, considerados estratégicos, no serán utilizados para esta finalidad según lo acordado por la dirección portuaria.

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha respaldado la decisión de la Autoridad Portuaria, argumentando que es necesario encontrar alternativas fuera del recinto portuario. La CECE enfatiza la importancia de preservar las funciones económicas y logísticas del puerto, un elemento clave para la economía local.

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La deliberación en el Consejo de Administración refleja las tensiones existentes en torno a la gestión de la migración y el uso del espacio público en Ceuta. El puerto, en su papel como puerta de entrada a Europa, despierta múltiples intereses que deben equilibrarse.

Con esta resolución, el puerto de Ceuta reafirma su postura en relación con la crisis migratoria, al tiempo que se subraya la necesidad de abordar esta situación desde una perspectiva más amplia que contemple soluciones sostenibles y viables.

La decisión de no utilizar el puerto para un centro temporal de migraciones se espera que genere un debate más amplio sobre la gestión de la inmigración en la región, así como sobre la búsqueda de instalaciones adecuadas que no interfieran con las actividades portuarias.