La Delegación del Gobierno en Ceuta ha destacado su compromiso con la seguridad y los derechos tanto de los ciudadanos locales como de los migrantes.

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En un comunicado, la entidad afirmó que no se puede tratar a los migrantes de manera inhumana y recalcó el cumplimiento de la ley por parte de España, asociado a la empatía y la dignidad.

Publicación original de Delegación del Gobierno en Ceuta: ver en redes sociales.

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