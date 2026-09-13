La Ciudad Autónoma de Ceuta ha solicitado a Delegación el desalojo de un asentamiento adyacente a la Desalinizadora. Esta acción se fundamenta en un informe técnico que confirma riesgos para la seguridad y el normal funcionamiento de la planta.

Lee tambien: PP solicitará que militares en Ceuta actúen como autoridad

El informe, fechado el 8 de septiembre, advierte que la presencia de este asentamiento podría comprometer el suministro de agua potable que es vital para toda la ciudad. La desalinizadora desempeña un papel crucial en la dotación de este recurso esencial a los ceutíes.

Las autoridades locales consideran que el desalojo es necesario para prevenir incidentes que puedan generar problemas de seguridad, tanto para la planta como para la población. Este informe resalta la importancia de mantener operativas las instalaciones que aseguran el acceso al agua en Ceuta.

Lee tambien: SALF solicita a la Comisión Europea sobre derechos escolares en Ceuta

Desde la Ciudad se llevan a cabo las gestiones pertinentes para que Delegación actúe conforme a lo solicitado, priorizando así la seguridad de las instalaciones estratégicas para la ciudad.

La Desalinizadora es fundamental no solo para la disponibilidad de agua, sino también para el desarrollo y bienestar de los habitantes de Ceuta, lo que resalta la urgencia de la intervención en el asentamiento mencionado.

El Gobierno de Ceuta está dispuesto a colaborar con las autoridades para encontrar una solución eficaz y garantizar que la población no se vea afectada en su acceso al agua potable.