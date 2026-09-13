El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha establecido 3 farmacias de guardia para Ceuta el domingo 13 de septiembre de 2026.
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Las guardias cubren la Zona Centro, el Campo Exterior y el turno nocturno; la relación completa aparece a continuación con direcciones y teléfonos, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. Compruebe el teléfono antes de desplazarse para confirmar disponibilidad. La farmacia PUYA C.B. figura tanto en Campo Exterior como en el turno de noche.
Zona Centro
- RUIZ C.B. (Centro) — C/JAÚDENES Nº 36 — 956 51 22 18
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior) — C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) — 956 50 04 20
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) — C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) — 956 50 04 20
Acuda con la receta cuando sea necesaria y lleve la información básica del tratamiento o del problema de salud.
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Si tiene dudas sobre disponibilidad o indicaciones, llame al teléfono de la farmacia antes de trasladarse. En turno nocturno la atención puede demorarse; avisar por teléfono ayuda a agilizarla. Estas recomendaciones están pensadas para facilitar la atención a los ceutíes fuera del horario habitual. Fuente: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.