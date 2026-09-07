El partido político SALF ha dirigido recientemente una consulta a la Comisión Europea en torno a los derechos de los escolares en Ceuta. Esta iniciativa busca obtener clarificaciones sobre la situación educativa y los derechos de los niños ceutíes.

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Asimismo, SALF también ha planteado una inquietud adicional relacionada con la crisis actual en la frontera con Marruecos. El partido cuestiona si, a la vista de la responsabilidad que podría tener Marruecos en esta crisis, se evalúa la posibilidad de revisar los pagos que recibe el país para garantizar la seguridad de la frontera exterior de la Unión Europea.

La situación en Ceuta, enclavada entre Europa y África, se convierte en un punto crítico en el marco de la crisis migratoria y de seguridad. La protección de los derechos de los escolares en esta región es una cuestión de máxima relevancia y urgencia para las autoridades locales y europeas.

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SALF, a través de estas preguntas, pretende no solo poner de relieve la situación actual de los menores en Ceuta, sino también exigir un compromiso activo por parte de la Unión Europea para afrontar este desafío de manera efectiva.

Las respuestas de la Comisión Europea serán seguidas de cerca por los ciudadanos de Ceuta, así como por otros partidos políticos que también están pendientes de la evolución de esta situación.

La interacción entre los gobiernos locales y europeos resulta fundamental para garantizar un futuro seguro y saludable a los niños y jóvenes de la ciudad autónoma, quienes son el futuro de la sociedad ceutí.