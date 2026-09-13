Gonzalo Sanz ha decidido dimitir de su cargo en la Delegación del Gobierno en Ceuta. En un comunicado, Sanz asegura que informó a Pérez Triano el mismo 29 de julio sobre los mensajes que recibió del CNI.

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Esta afirmación contrasta significativamente con la versión pública ofrecida por el delegado del Gobierno, quien ha proporcionado información diferente sobre el suceso. La discrepancia ha generado incertidumbre sobre los protocolos de comunicación y la gestión de la seguridad en la ciudad autónoma.

La renuncia de Sanz ha surgido en un momento crítico para la Delegación del Gobierno, en el que se espera una mayor coordinación entre las distintas entidades de seguridad en la región.

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Este episodio no solo plantea interrogantes sobre la relación entre Sanz y Pérez Triano, sino que también resalta la importancia de la transparencia en la comunicación de información sensible, especialmente en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Ceuta.

Los ciudadanos de Ceuta siguen con atención la evolución de este caso, que podría tener implicaciones en la política local y en la percepción de la gestión del Gobierno en asuntos de seguridad.

La situación se desarrollará en un entorno donde la colaboración entre las autoridades es vital para afrontar los desafíos que presenta la frontera y la cohesión social en la ciudad.