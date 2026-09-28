La Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de Ceuta iniciará la instalación de un vallado perimetral en la playa de Benítez tras el desalojo ejecutado por la Policía Nacional en las inmediaciones de la planta desaladora. La medida busca impedir el establecimiento de nuevos asentamientos irregulares y garantizar la seguridad en el entorno de esta infraestructura hídrica clave.

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Durante la jornada del domingo, los servicios municipales desplegaron un dispositivo extraordinario de adecentamiento en el que se retiraron más de seis toneladas de basura y enseres acumulados para restablecer la salubridad de la zona.

Protección de una infraestructura crítica

La intervención responde a los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo local y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para blindar los accesos y el perímetro de la planta:

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