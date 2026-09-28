A punto de cumplirse dos meses de la crisis fronteriza en Ceuta, las infraestructuras de acogida como las Naves del Tarajal o la playa del Trampolín continúan saturadas, mientras el retorno de los inmigrantes avanza a un ritmo mínimo. Según expone Pepe Luis Vázquez en La Razón, las autoridades ceutíes, encabezadas por el presidente Juan Jesús Vivas, insisten en que la normalización de la ciudad autónoma exige la devolución de los inmigrantes a Marruecos. Sin embargo, del total de personas que cruzaron, solo unas 6.000 han regresado por medios propios y apenas 318 han sido devueltas formalmente por el Ejecutivo.

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Frente a la inacción denunciada desde Ceuta y por la oposición, la legislación nacional y comunitaria contempla diversos mecanismos normativos que permitirían agilizar y garantizar el procedimiento de retorno.

Las cuatro vías legales disponibles para gestionar los retornos