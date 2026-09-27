La Policía Nacional realizó este domingo un operativo en la zona de la desalinizadora de Ceuta, junto al arroyo que limita la playa de Benítez, con el objetivo de desmantelar asentamientos de inmigrantes y garantizar la seguridad en la instalación.

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El dispositivo contó con la participación de 300 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y efectivos de la Unidad de Medios Aéreos, centrándose en los asentamientos ubicados desde el espigón hasta los bloques de hormigón. La acción buscaba responder a la demanda de seguridad en el acceso a la desalinizadora y evitar riesgos para la integridad física de los inmigrantes.

El operativo fue una respuesta al requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, emitido el pasado 11 de septiembre, que solicitaba el levantamiento de los asentamientos por razones de seguridad. Los inmigrantes afectados fueron trasladados a la zona del Guano, donde permanecerán hasta que se creen espacios habitacionales para su reubicación.

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En los próximos días, los servicios de la Ciudad procederán a la limpieza y vallado perimetral de la zona, estableciendo vigilancia policial para evitar que los asentamientos se reinstalen. Además de los grupos operativos de la UIP, el operativo contó con la colaboración de la Jefatura Superior y el área de Extranjería de la Policía Nacional, sumando un total de 350 funcionarios involucrados.

Las autoridades locales destacaron la importancia de la operación para garantizar la seguridad de la desalinizadora y prevenir situaciones de riesgo en condiciones climáticas adversas. La Policía subrayó que la operación también buscó proteger la vida de los inmigrantes, quienes estaban expuestos a lesiones graves debido a su ubicación precaria.