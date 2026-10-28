El IBEX 35 ha cerrado este miércoles 28 de octubre en 18.883,50 puntos, con una caída del 1,45 % en la bolsa española, según Yahoo Finance. El índice ha perdido 277,10 puntos respecto al cierre de la sesión anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

La sesión comenzó en 19.095,60 puntos y terminó en 18.883,50, por debajo de la apertura. El máximo intradía fue de 19.097,60 puntos, mientras que el mínimo se situó en 18.849,30.

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El cierre del miércoles quedó por debajo de los 19.160,60 puntos registrados el martes 27 de octubre. La diferencia entre ambos cierres fue de 277,10 puntos, equivalente a un descenso del 1,45 %, según Yahoo Finance.

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El índice terminó la jornada 34,20 puntos por encima de su mínimo intradía y 214,10 puntos por debajo del máximo. Entre ambos extremos hubo una distancia de 248,30 puntos.

Evolución de la semana

La caída del miércoles siguió a tres sesiones consecutivas de subidas en el cierre. El índice había terminado el 22 de octubre en 18.913,50 puntos y avanzó en cada una de las tres jornadas posteriores, hasta alcanzar los 19.160,60 puntos el martes 27.

El cierre del miércoles dejó al IBEX 35 por debajo de los niveles registrados en las cuatro sesiones anteriores. También quedó 30 puntos por debajo del cierre del 22 de octubre.

Las últimas cinco sesiones

22 de octubre: cierre en 18.913,50 puntos, tras una apertura en 19.133,30. El máximo fue de 19.148,90 y el mínimo coincidió con el cierre.

cierre en 18.913,50 puntos, tras una apertura en 19.133,30. El máximo fue de 19.148,90 y el mínimo coincidió con el cierre. 23 de octubre: cierre en 18.989,80 puntos, con apertura en 18.956,00. El índice osciló entre 18.803,60 y 18.992,10 puntos.

cierre en 18.989,80 puntos, con apertura en 18.956,00. El índice osciló entre 18.803,60 y 18.992,10 puntos. 26 de octubre: cierre en 19.033,30 puntos, frente a una apertura de 18.851,50. El mínimo fue de 18.779,80 y el máximo, de 19.062,40.

cierre en 19.033,30 puntos, frente a una apertura de 18.851,50. El mínimo fue de 18.779,80 y el máximo, de 19.062,40. 27 de octubre: cierre en 19.160,60 puntos, después de abrir en 18.961,50. La sesión registró un máximo de 19.187,40 y un mínimo de 18.936,20 puntos.

cierre en 19.160,60 puntos, después de abrir en 18.961,50. La sesión registró un máximo de 19.187,40 y un mínimo de 18.936,20 puntos. 28 de octubre: cierre en 18.883,50 puntos, con apertura en 19.095,60. El máximo alcanzó 19.097,60 puntos y el mínimo, 18.849,30.

De esas cinco jornadas, la del martes 27 registró el cierre más alto, con 19.160,60 puntos. El cierre más bajo correspondió al miércoles 28, con 18.883,50 puntos.

En cuanto a los extremos intradía del periodo, el máximo fue de 19.187,40 puntos el 27 de octubre y el mínimo, de 18.779,80 puntos el día 26, según Yahoo Finance.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en hipotecas a interés variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 recoge la evolución de un índice bursátil.

En el cierre del 28 de octubre, el IBEX 35 interrumpió la secuencia de tres avances consecutivos y terminó la jornada en 18.883,50 puntos.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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