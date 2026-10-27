La tasa de paro de Ceuta se situó en el 18,50% en el tercer trimestre de 2026, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el trimestre anterior era del 22,41%, lo que supone un descenso de 3,91 puntos.

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Hace un año, en el mismo trimestre, la tasa de paro era del 25,47%.

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La media de España se sitúa en el 10,18%, por lo que Ceuta está 8,32 puntos por encima del conjunto del país.

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El paro por grupos

Por sexo, el paro es del 13,20% entre los hombres y del 25,20% entre las mujeres.

Entre los menores de 25 años, la tasa de paro alcanza el 23,60%.

La ciudad cuenta con unos 37.600 ocupados.

La EPA es una encuesta trimestral: en territorios pequeños como Ceuta la muestra es reducida y sus resultados pueden oscilar de un trimestre a otro más que en el conjunto de España.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Población Activa, tercer trimestre de 2026. Datos publicados por el INE; noticia elaborada automáticamente por El Periódico de Ceuta a partir de las cifras oficiales.