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La vicepresidenta de la Ciudad y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Ceuta con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos de la ciudad.

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Chandiramani ha destacado que este sector sigue siendo una de las prioridades del ejecutivo ceutí, reafirmando así la importancia de su apoyo en la recuperación y el desarrollo económico local.

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Con su declaración, la consejera enfatiza que Ceuta no se rinde y continúa trabajando firme en pro del apoyo a estos colectivos, que son esenciales para la economía ceutí.