MADRID — El mercado laboral español experimentó una notable desaceleración durante los meses de verano. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este martes, el número de desempleados aumentó en 95.900 personas entre julio y septiembre, lo que eleva el total de parados hasta los 2.591.300 y sitúa nuevamente la tasa de paro en el doble dígito, pasando del 9,87% al 10,18%.

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Este incremento del desempleo en el tercer trimestre supone el mayor repunte registrado en este periodo estival desde los años de la pandemia, afectando a todos los sectores productivos, con especial incidencia en los servicios (54.800 parados más), la agricultura (18.000), la industria (14.300) y la construcción (4.900).

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Récord de ocupación, pero con menor fortaleza

A pesar del aumento del paro, el volumen total de ocupados alcanzó un nuevo máximo histórico al situarse en 22.729.600 personas, gracias al fuerte incremento de la población activa, que rozó los 25,4 millones. Sin embargo, la creación de empleo neto se quedó en 73.600 puestos de trabajo más, una cifra inferior a la registrada el año anterior (118.400) y el avance más moderado para un trimestre estival desde 2019.

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El desglose de los datos refleja que el crecimiento de la ocupación vino sustentado exclusivamente por el sector público, que sumó 89.900 empleos, mientras que el ámbito privado experimentó un descenso de 16.300 trabajadores. Por sectores, el tirón de los servicios (con 235.600 ocupados más) contrató los descensos acumulados en la agricultura, la industria y la construcción.