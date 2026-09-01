MADRID. — El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un decreto de medidas urgentes por valor de 309 millones de euros destinado a mitigar el impacto de la crisis migratoria en Ceuta. El paquete de ayudas, calificado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como «una respuesta de choque», busca atender las demandas del Gobierno autónomo y de los agentes sociales, asegurando que su meta principal es «dar confianza tanto a empresas como a trabajadores».

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Dentro de la partida económica destaca la asignación de 118 millones de euros orientados específicamente a la acogida y asistencia de menores migrantes, de los cuales 60 millones irán directamente a las arcas de la ciudad autónoma y el resto será gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Reorganización de infraestructuras y logística de acogida

El plan de choque contempla la liberación y habilitación de nuevos recintos para descongestionar las instalaciones municipales y retirar el uso de espacios públicos polivalentes:

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Nuevas parcelas autorizadas: Terrenos en el ámbito del puerto de Ceuta, parcelas dependientes del Ministerio de Vivienda y un acuartelamiento militar.

Terrenos en el ámbito del puerto de Ceuta, parcelas dependientes del Ministerio de Vivienda y un acuartelamiento militar. Instalaciones liberadas: Finalización del uso provisional de pabellones polideportivos y de la antigua fábrica de harina como centros de pernocta.

Desglose financiero y convocatoria institucional

Detalle del plan Monto / Actuación Inversión total del decreto 309 millones de euros. Fondo para menores (Ciudad de Ceuta) 60 millones de euros. Fondo para menores (Ministerio de Inclusión) 58 millones de euros. Objetivo socioeconómico Protección del tejido empresarial, mantenimiento del empleo y refuerzo logístico.

Paralelamente a los anuncios del Consejo de Ministros, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a reclamar «el apoyo de todos los españoles» y ha convocado a la ciudadanía a participar en las concentraciones de protesta previstas en los municipios de todo el país.