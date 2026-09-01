MADRID / CEUTA. — El Ejecutivo central ha actualizado los datos oficiales sobre el flujo de salidas en la ciudad autónoma de Ceuta desde el pasado 10 de agosto. Según ha informado el ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis, Ángel Víctor Torres, un total de 214 personas han sido expulsadas por distintos motivos, mientras que 3.519 migrantes han retornado a Marruecos de manera voluntaria.

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Respecto a los menores extranjeros no acompañados, Torres ha confirmado que se ha completado la filiación de 1.612 jóvenes (1.129 llegados entre el 30 y el 31 de julio y el resto en fechas previas). No obstante, el ministro ha reconocido que resulta «imposible» concretar el número exacto de personas que restan por identificar, tanto para el Gobierno central como para la administración local.

Registro de salidas e identificación de menores

El balance oficial facilitado tras la reunión del Consejo de Ministros detalla la situación de los expedientes tramitados hasta el 31 de agosto:

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Retornos voluntarios: 3.519 personas han regresado por sus propios medios al territorio marroquí en las últimas tres semanas.

3.519 personas han regresado por sus propios medios al territorio marroquí en las últimas tres semanas. Expulsiones ejecutadas: 214 devoluciones formalizadas por la vía administrativa a causa de diversos motivos legales.

214 devoluciones formalizadas por la vía administrativa a causa de diversos motivos legales. Filiación de menores: 1.612 menores identificados plenamente con datos confirmados y sin contradicciones en sus expedientes.

Balance de la gestión administrativa y espacios de acogida

Indicador operativo Cifra / Situación Salidas totales contabilizadas 3.733 personas (sumando retornos voluntarios y expulsiones). Menores identificados (30-31 de julio) 1.129 filiaciones completadas. Menores identificados (Llegadas previas) 483 filiaciones completadas. Pendientes de filiación Cifra indeterminada por la dispersión en la vía pública.

El mando único ha subrayado que la prioridad inmediata de la ciudad autónoma —competente en la custodia de menores— es habilitar nuevos espacios de acogida que permitan agilizar el censo de las personas pendientes de filiación y completar los procedimientos administrativos correspondientes.