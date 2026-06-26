La defensa de la esposa del presidente del Gobierno alega indefensión ante el juez Peinado y reclama la declaración de un testigo clave y la ratificación de tres informes periciales antes de abrir juicio.

Madrid. — La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado este viernes la suspensión formal del procedimiento judicial en su contra. El objetivo de la defensa es paralizar la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos que tiene pendientes, evitando así situaciones de indefensión y asegurando que el proceso se desarrolle «con todas las garantías».

Según informaron fuentes jurídicas de su defensa, Gómez ha interpuesto un recurso de apelación contra el auto del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, por haber rechazado la práctica de varias pruebas clave que habían sido solicitadas antes de que el juez decida sobre la apertura del juicio oral.

Denuncia de vulneración de derechos e «igualdad de armas»

Para la representación legal de Begoña Gómez, la negativa del juez Peinado a admitir estas diligencias «limita el derecho de defensa» de su representada y rompe de manera flagrante el principio de «igualdad de armas» que debe imperar entre las partes personadas en el proceso.

Entre las peticiones expresas de la defensa se encuentra la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El escrito califica de «sorprendente» que Ruano nunca haya sido llamado a testificar formalmente, siendo una de las personas con «mayor conocimiento directo de los hechos investigados».

Tres informes periciales clave sobre la mesa

Asimismo, el recurso reclama como «imprescindible» la ratificación de tres informes periciales aportados por la defensa que abordan el núcleo de la investigación, argumentando que deben ser evaluados antes de dictar un auto de juicio oral:

Daño económico inexistente: Un informe que cuestiona el supuesto perjuicio económico a la Universidad Complutense, sosteniendo que, al contrario de la tesis acusatoria, la institución «sale beneficiada».

Un informe que cuestiona el supuesto perjuicio económico a la Universidad Complutense, sosteniendo que, al contrario de la tesis acusatoria, la institución «sale beneficiada». Comparativa de personal de apoyo: Un documento que avala la legalidad del personal asignado a Begoña Gómez, poniendo como espejo comparativo el volumen de personal de apoyo que tuvieron en su día las esposas de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, Ana Botella y Elvira Fernández.

Un documento que avala la legalidad del personal asignado a Begoña Gómez, poniendo como espejo comparativo el volumen de personal de apoyo que tuvieron en su día las esposas de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, Ana Botella y Elvira Fernández. Gestión de la Cátedra: Un peritaje técnico que desmonta la interpretación acusatoria realizada en torno al funcionamiento y creación de la Cátedra Extraordinaria.

Con este movimiento judicial, la defensa busca frenar el avance del caso, que el Ejecutivo sigue tachando de tener una motivación política, hasta que una instancia superior enmiende la instrucción del juez Peinado.