Ceuta — Una amplia operación de la Policía Nacional ha culminado con la detención de 45 personas en Ceuta implicadas en una red de utilización fraudulenta de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) para embarcar en los ferris que conectan la ciudad autónoma con Algeciras y la península.

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Según han informado fuentes policiales, 40 de los arrestados son migrantes acusados de delitos de usurpación de estado civil al intentar hacer uso de documentos pertenecientes a terceras personas. Asimismo, los agentes han detenido a otras cinco personas como presuntas facilitadoras de esta documentación, llegando a cobrar hasta 6.000 euros por cada DNI cedido.

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Incoincidencias fisonómicas en el puerto

La investigación se desencadenó durante los controles rutinarios que la Policía Nacional lleva a cabo en la Estación Marítima de Ceuta. Los agentes encargados de la inspección de pasajeros detectaron a varios viajeros cuyos rasgos físicos no guardaban similitud con las fotografías del documento que presentaban para embarcar.

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Tras efectuar las oportunas comprobaciones microbiológicas y documentales, se constató que los pasaportes y DNI pertenecían a ciudadanos legítimos y que estaban siendo utilizados repetidamente de forma fraudulenta para suplantar identidades y sortear los filtros de seguridad fronterizos.

Refuerzo del ‘Punto Atenas’ y lucha contra el tráfico ilícito

Ante el volumen de falsedades detectadas, la Policía Nacional decidió reforzar de forma inmediata el dispositivo del Puerto de Ceuta con efectivos desplazados de la Oficina Central de Operativa Documental «Punto Atenas», unidad especializada en el análisis y detección de falsificaciones documentales a nivel nacional.

La investigación continúa abierta bajo la coordinación de plantillas policiales desplegadas tanto en la costa andaluza como en las unidades centrales del Ministerio del Interior, trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía en el marco de la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de seres humanos.