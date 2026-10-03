En un caso que ha captado la atención de las autoridades locales, dos acusados están bajo la lupa de la Fiscalía tras ser identificados por transportar 43,5 kilos de hachís en una narcolancha.

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La Fiscalía sostiene que los imputados no solo llevaron la droga, sino que también entregaron parte de los bultos a terceros en el área conocida como Las Piscinitas, situada en la Bahía Sur de Ceuta.

Este suceso subraya la problemática del tráfico de drogas en la región, que ha sido un tema recurrente en las últimas décadas debido a la cercanía con el continente africano.

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Ambos acusados se enfrentan a una posible condena de cuatro años y medio de prisión, en lo que representa un nuevo capítulo en los esfuerzos de las autoridades para combatir el narcotráfico en la zona.

El caso se encuentra actualmente en proceso judicial, lo que pone de relieve la labor de la Fiscalía y otros organismos encargados de enfrentar este tipo de delitos en Ceuta.

Las autoridades instan a la población a estar atenta y colaborar en la lucha contra el tráfico de drogas, que no solo afecta a las comunidades locales, sino también a la seguridad nacional.