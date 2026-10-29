La Policía Nacional ha identificado dos jóvenes —de entre 20 y 25 años— que esta noche han intentado colocar un cartel relacionado con el accidente ferroviario de Urda en la sede del PSOE, ubicada en la calle de Ferraz de Madrid. El suceso tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas.

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Ambos, que portaban banderas de España, trataron de instalar un cartel en el que se leía: “68 vidas, 68 personas”. Fueron interceptados por agentes de una patrulla, quienes les solicitaron los documentos de identidad y requisaron el cartel.

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Hasta el momento, los agentes no han confirmado si se abrirá expediente sancionador contra los jóvenes.

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Concentración en Ferraz tras la detención

Durante la tarde, unos treinta manifestantes con banderas de España se concentraron en la confluencia de la calle de Ferraz con Marqués de Urquijo en Madrid. Desde ese punto, entonaron consignas contra el Gobierno y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Algunas de las frases escuchadas fueron: “Gobierno asesino, corrupto y canalla, por ti descarrilan los trenes de España” y “Óscar Puente y el líder supremo, arruinan a Renfe y roban el dinero”.

La protesta, que se desarrolló de forma pacífica, contó con un amplio despliegue policial: tres furgones y cuatro coches patrulla estuvieron presentes. A las 21:00 horas los manifestantes se dispersaron, y la vigilancia fue disminuyendo hasta quedar solo el coche patrulla que está siempre frente a la sede del PSOE.

Graves consecuencias del accidente ferroviario en Urda

El accidente tuvo lugar el 28 de octubre de 2026 a las 08:54 horas en el término municipal de Los Yébenes, en las proximidades de Urda (Toledo), sobre el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla. Un AVE de Renfe impactó por alcance contra un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía.

El balance oficial más reciente eleva el número de víctimas mortales a 68 y supera el centenar de heridos, algunos de ellos en estado muy grave.

Investigaciones preliminares atribuyen el desastre a una combinación de fallo técnico en el sistema de seguridad LZB junto a un error humano en el centro de control de Adif, que aparentemente autorizó al AVE a reanudar la marcha mientras el Iryo seguía detenido en el mismo tramo.

Renfe, por su parte, ha activado el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares, habilitando el teléfono 900 10 10 20 para quienes necesiten información tras el accidente. Iryo también ha puesto en servicio el número 900 001 403.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado los hechos como “absolutamente inverosímil” y “e inexplicable”, mientras que los políticos de la oposición han reclamado transparencia y una explicación detallada sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias.