Los malos olores en el frigorífico casi siempre provienen de alimentos estropeados o de derrames secos: localizarlos y limpiarlos suele ser suficiente para eliminarlos.
Por qué aparecen los malos olores
Las causas más habituales son:
- Alimentos en mal estado o envases dañados.
- Restos derramados en baldas, cajones o en la puerta.
- Goteos de carne, pescado, salsas o lácteos.
- Acumulación de líquido en bandejas interiores o desagües.
- Mala circulación de aire o alimentos sin proteger que “contaminan” el compartimento.
No intentes enmascarar el problema con ambientadores: primero hay que encontrar la fuente del olor.
Paso 1: vacía y revisa
Saca todos los alimentos y clasifícalos.
- Elimina productos con olor fuerte, aspecto extraño o envases hinchados.
- Inspecciona con atención la zona de la puerta y los cajones: ahí se esconden los derrames pequeños.
- Si un alimento huele bien pero ha estado en contacto con restos, envuélvelo o colócalo en recipiente hermético.
Mantén los perecederos en un sitio fresco mientras limpias y reduce el tiempo que la puerta está abierta.
Paso 2: limpieza profunda
Limpiar en orden elimina la fuente del olor; perfumar no sirve.
- Retira piezas desmontables (baldas, cajones, bandejas).
- Lava con agua tibia y detergente suave y aclara bien para evitar residuos jabonosos.
- Limpia las juntas de la puerta con un cepillo blando: retiran restos y humedad acumulada.
- Seca completamente antes de montar de nuevo; la humedad favorece la persistencia del olor.
Si después de esta limpieza el olor sigue, revisa el fondo, los rincones y bajo las gomas: a veces un derrame seco se ha adherido a la superficie.
Paso 3: olores persistentes
Cuando los olores se han impregnado, ayudan los absorbentes o tratamientos suaves, siempre diseñados para uso doméstico.
Opción con bicarbonato
- Coloca un recipiente con bicarbonato dentro del frigorífico.
- Déjalo actuar varios días; repite si es necesario.
Opción con carbón activado
- Usa un absorbedor de carbón activado específico para frigoríficos.
- Sigue las instrucciones del fabricante y sitúalo sin bloquear la circulación de aire.
No mezcles productos de limpieza: enjuaga y seca antes de aplicar cualquier absorbente o tratamiento.
Paso 4: desagüe y escarcha
En algunos modelos se acumulan restos en bandejas o desagües; revisa estas zonas si hay humedad o manchas.
- Comprueba que no haya obstrucciones en el desagüe, sin forzar piezas.
- Desinfecta y seca las zonas donde se acumulan líquidos.
- Elimina residuos que hayan quedado ocultos tras la limpieza.
Sigue las instrucciones del fabricante para procedimientos específicos y evita usar agentes agresivos que dañen componentes.
Prevención
Con unos hábitos sencillos reduces el riesgo de que vuelvan los olores:
- Alimentos bien cerrados en recipientes o film.
- Protege pescado, carne y salsas, principales emisores de olores.
- Limpia derrames de inmediato antes de que se sequen.
- Revisa periódicamente los productos que llevan tiempo en el frigorífico.
- No sobrecargues las baldas: la circulación de aire debe quedar libre.
Cuándo pedir ayuda
Si tras una limpieza exhaustiva y el uso de absorbentes el olor persiste, podría existir un fallo en el sistema de desagüe, en el motor o en el aislamiento. En ese caso, contacta con el servicio técnico autorizado o con el fabricante.
Vacía, limpia con método, trata lo persistente y mantén buenos hábitos: así recuperarás un frigorífico sin olores y prolongarás la vida de los alimentos.