Los malos olores en el frigorífico casi siempre provienen de alimentos estropeados o de derrames secos: localizarlos y limpiarlos suele ser suficiente para eliminarlos.

Por qué aparecen los malos olores

Las causas más habituales son:

Alimentos en mal estado o envases dañados.

o envases dañados. Restos derramados en baldas, cajones o en la puerta.

en baldas, cajones o en la puerta. Goteos de carne, pescado, salsas o lácteos.

de carne, pescado, salsas o lácteos. Acumulación de líquido en bandejas interiores o desagües.

en bandejas interiores o desagües. Mala circulación de aire o alimentos sin proteger que “contaminan” el compartimento.

No intentes enmascarar el problema con ambientadores: primero hay que encontrar la fuente del olor.

Paso 1: vacía y revisa

Saca todos los alimentos y clasifícalos.

Elimina productos con olor fuerte , aspecto extraño o envases hinchados.

, aspecto extraño o envases hinchados. Inspecciona con atención la zona de la puerta y los cajones: ahí se esconden los derrames pequeños.

Si un alimento huele bien pero ha estado en contacto con restos, envuélvelo o colócalo en recipiente hermético.

Mantén los perecederos en un sitio fresco mientras limpias y reduce el tiempo que la puerta está abierta.

Paso 2: limpieza profunda

Limpiar en orden elimina la fuente del olor; perfumar no sirve.

Retira piezas desmontables (baldas, cajones, bandejas).

(baldas, cajones, bandejas). Lava con agua tibia y detergente suave y aclara bien para evitar residuos jabonosos.

y aclara bien para evitar residuos jabonosos. Limpia las juntas de la puerta con un cepillo blando: retiran restos y humedad acumulada.

de la puerta con un cepillo blando: retiran restos y humedad acumulada. Seca completamente antes de montar de nuevo; la humedad favorece la persistencia del olor.

Si después de esta limpieza el olor sigue, revisa el fondo, los rincones y bajo las gomas: a veces un derrame seco se ha adherido a la superficie.

Paso 3: olores persistentes

Cuando los olores se han impregnado, ayudan los absorbentes o tratamientos suaves, siempre diseñados para uso doméstico.

Opción con bicarbonato

Coloca un recipiente con bicarbonato dentro del frigorífico.

dentro del frigorífico. Déjalo actuar varios días; repite si es necesario.

Opción con carbón activado

Usa un absorbedor de carbón activado específico para frigoríficos.

específico para frigoríficos. Sigue las instrucciones del fabricante y sitúalo sin bloquear la circulación de aire.

No mezcles productos de limpieza: enjuaga y seca antes de aplicar cualquier absorbente o tratamiento.

Paso 4: desagüe y escarcha

En algunos modelos se acumulan restos en bandejas o desagües; revisa estas zonas si hay humedad o manchas.

Comprueba que no haya obstrucciones en el desagüe, sin forzar piezas.

en el desagüe, sin forzar piezas. Desinfecta y seca las zonas donde se acumulan líquidos.

Elimina residuos que hayan quedado ocultos tras la limpieza.

Sigue las instrucciones del fabricante para procedimientos específicos y evita usar agentes agresivos que dañen componentes.

Prevención

Con unos hábitos sencillos reduces el riesgo de que vuelvan los olores:

Alimentos bien cerrados en recipientes o film.

en recipientes o film. Protege pescado, carne y salsas , principales emisores de olores.

, principales emisores de olores. Limpia derrames de inmediato antes de que se sequen.

Revisa periódicamente los productos que llevan tiempo en el frigorífico.

No sobrecargues las baldas: la circulación de aire debe quedar libre.

Cuándo pedir ayuda

Si tras una limpieza exhaustiva y el uso de absorbentes el olor persiste, podría existir un fallo en el sistema de desagüe, en el motor o en el aislamiento. En ese caso, contacta con el servicio técnico autorizado o con el fabricante.

Vacía, limpia con método, trata lo persistente y mantén buenos hábitos: así recuperarás un frigorífico sin olores y prolongarás la vida de los alimentos.