COMUNICADO
Ante las publicaciones difundidas en las últimas horas, en las que se atribuye a nuestro establecimiento el patrocinio de determinados contenidos de carácter político, queremos aclarar lo siguiente:
- Nuestro establecimiento es un local abierto al público. Cualquier persona puede acceder libremente a él en calidad de cliente. La presencia puntual de un representante político no implica, en ningún caso, apoyo, respaldo ni afinidad con sus mensajes.
- En ningún momento hemos patrocinado, financiado, promovido ni autorizado la utilización de nuestra marca, rótulos o imagen en contenidos políticos de ningún tipo. Cualquier publicación que afirme lo contrario es falsa e induce a error.
- Nuestro establecimiento siempre ha defendido el respeto, la igualdad y la convivencia, sin distinción de nacionalidad, origen, religión o cualquier otra condición. Nuestro equipo humano es el mejor reflejo de los valores que representan a Ceuta.
- Rechazamos cualquier intento de asociar nuestro negocio con mensajes que promuevan la división o el enfrentamiento, y hacemos un llamamiento a proteger la convivencia y a no señalar a los comercios locales, que forman parte de la diversidad y la riqueza de nuestra ciudad.
Nos reservamos el ejercicio de cuantas acciones legales resulten oportunas en defensa de nuestra marca, de nuestra reputación y de la de nuestro equipo.
En Ceuta, a 2 de agosto.
La Propiedad