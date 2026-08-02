COMUNICADO

Ante las publicaciones difundidas en las últimas horas, en las que se atribuye a nuestro establecimiento el patrocinio de determinados contenidos de carácter político, queremos aclarar lo siguiente:

Nuestro establecimiento es un local abierto al público. Cualquier persona puede acceder libremente a él en calidad de cliente. La presencia puntual de un representante político no implica, en ningún caso, apoyo, respaldo ni afinidad con sus mensajes. En ningún momento hemos patrocinado, financiado, promovido ni autorizado la utilización de nuestra marca, rótulos o imagen en contenidos políticos de ningún tipo. Cualquier publicación que afirme lo contrario es falsa e induce a error. Nuestro establecimiento siempre ha defendido el respeto, la igualdad y la convivencia, sin distinción de nacionalidad, origen, religión o cualquier otra condición. Nuestro equipo humano es el mejor reflejo de los valores que representan a Ceuta. Rechazamos cualquier intento de asociar nuestro negocio con mensajes que promuevan la división o el enfrentamiento, y hacemos un llamamiento a proteger la convivencia y a no señalar a los comercios locales, que forman parte de la diversidad y la riqueza de nuestra ciudad.

Nos reservamos el ejercicio de cuantas acciones legales resulten oportunas en defensa de nuestra marca, de nuestra reputación y de la de nuestro equipo.

En Ceuta, a 2 de agosto.

La Propiedad