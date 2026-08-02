Olores persistentes, drenaje lento o ropa con restos de detergente suelen ser los primeros indicios de una lavadora sucia.

Por qué se ensucia la lavadora por dentro

Con cada lavado quedan residuos: detergente sin disolver, pelusas, grasa de la piel y depósitos que, en ambientes húmedos, favorecen la proliferación de malos olores. Hay puntos críticos donde se concentra la suciedad: la junta de goma, el cajetín del detergente y el filtro de la bomba. Si estos elementos no se limpian con regularidad, no solo aparecen olores, sino que aumentan las averías y el consumo energético.

Antes de empezar: seguridad y preparación

Desenchufa la lavadora antes de manipular piezas internas o el filtro. Ten a mano un paño, un cepillo pequeño (o un cepillo de dientes ya usado para limpieza), agua caliente y, si prefieres, un limpiador específico para lavadoras.

1) Limpia el tambor y elimina residuos acumulados

Realiza siempre un ciclo de limpieza sin ropa.

Si tu lavadora tiene un programa de “limpieza de tambor” , úsalo.

, úsalo. Si no, selecciona un ciclo con agua caliente y sin prendas.

y sin prendas. Aplica un producto indicado para limpieza de lavadoras o sigue las instrucciones del fabricante del limpiador que uses.

Al acabar el ciclo, repasa el interior con un paño para retirar restos visibles y deja la puerta entreabierta para que se seque.

2) No olvides la junta de goma (el foco de olores)

La junta acumula agua, pelusas y restos atrapados entre los pliegues; es la fuente más común de olores.

Con la puerta abierta, inspecciona y revisa los pliegues de la junta.

Retira pelusas con un paño o un cepillo suave.

Para residuos adheridos, limpia con agua y una pequeña cantidad de jabón neutro; evita lejías o productos no recomendados por el fabricante.

Seca la junta con un paño si queda humedad tras el lavado.

3) Limpia el cajetín del detergente

El cajetín suele acumular detergente y suavizante secos que se solidifican con el tiempo.

Si tu modelo lo permite, extrae el cajetín siguiendo el manual.

Lávalo con agua caliente y frota las zonas con depósitos.

Utiliza un cepillo pequeño para limpiar ranuras y esquinas.

Deja secar completamente antes de volver a colocarlo.

No olvides limpiar también el hueco donde encaja el cajetín para eliminar restos visibles.

4) Revisa el filtro y el desagüe

Un filtro obstruido provoca drenajes lentos, ruidos y agua que queda en el tambor.

Coloca una bandeja o una toalla para recoger el agua que pueda salir.

Accede al filtro según el manual de tu modelo y ábrelo con cuidado.

Retira pelusas, monedas y otros residuos visibles.

Vuelve a colocar el filtro asegurándote de que cierre correctamente.

Hábitos sencillos para que la lavadora dure más

Usa la dosis correcta de detergente : el exceso deja residuos y favorece olores.

: el exceso deja residuos y favorece olores. No mezcles productos sin verificar compatibilidad.

sin verificar compatibilidad. Revisa bolsillos antes de cada lavado para evitar obstrucciones.

antes de cada lavado para evitar obstrucciones. Deja la puerta entreabierta tras el lavado para secar la junta.

tras el lavado para secar la junta. Ajusta los ciclos al tipo de tejido; los ciclos fríos continuos sin limpiezas profundas acumulan residuos.

Señales de que conviene limpiar a fondo

Olor persistente incluso con ropa recién lavada.

Agua que tarda en salir o queda agua en el tambor.

Junta de goma con manchas negras, pelusas o residuos visibles.

Cajetín con depósitos pegados de detergente o suavizante.

Una limpieza interior periódica y estos hábitos reducen olores, evitan obstrucciones y disminuyen el desgaste de componentes clave.