En Ceuta, el hábito lector en la infancia depende del ritmo del hogar, las rutinas y el tipo de apoyo que reciben los niños.

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El objetivo práctico es que los menores se sientan capaces y motivados para leer. Para conseguirlo conviene incidir en tres frentes concretos: ambiente, elección y acompañamiento. Cada uno influye en cómo se integra la lectura en la vida diaria y en la continuidad del hábito.

Crear un entorno que invite a leer

Los niños leen más cuando la lectura está presente en la vida cotidiana: una estantería a su alcance, una zona cómoda y luz adecuada facilitan el acceso.

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También ayuda reservar momentos cortos y previsibles, por ejemplo una lectura breve antes de dormir o un tiempo fijo al volver a casa para abrir un libro juntos. La regularidad cuenta más que la perfección.

Dejar que elijan: la motivación empieza en el interés

Cuando el niño elige el libro aumenta la probabilidad de que termine la historia y quiera repetir. Ofrece dos o tres opciones según sus intereses: animales, aventuras, fútbol, cuentos tradicionales, ciencia sencilla o libros ilustrados.

La repetición de un mismo título suele reforzar la comprensión y la familiaridad con el lenguaje; no hay prisa por cambiar de libro si lo disfruta.

Acompañar sin convertir la lectura en examen

Acompañar consiste en preguntar, comentar y conectar con el texto, no en corregir constantemente.

Leer en voz alta aunque ya sepa leer: compartir la lectura mantiene el interés y amplía el acceso a otros tipos de textos.

aunque ya sepa leer: compartir la lectura mantiene el interés y amplía el acceso a otros tipos de textos. Parar para hablar sin romper el hilo: “¿Qué crees que pasará ahora?”, “¿Qué parte te ha gustado más?”.

sin romper el hilo: “¿Qué crees que pasará ahora?”, “¿Qué parte te ha gustado más?”. Modelar : si los adultos leen, los niños perciben la lectura como una actividad con sentido fuera de la escuela.

: si los adultos leen, los niños perciben la lectura como una actividad con sentido fuera de la escuela. Evitar interrogatorios: comentarios breves suelen funcionar mejor que una batería de preguntas.

Si surgen dificultades —desmotivación, cansancio o frustración— reduzca el esfuerzo: acorte la sesión, relea juntos o pase a un texto más adecuado.

Usar variedad de formatos

Los cómics, los libros de imágenes, las historias interactivas o las colecciones por fascículos pueden funcionar mejor al principio para mantener el interés y la comprensión.

En Ceuta conviene revisar la programación cultural y la oferta de las bibliotecas municipales; muchas veces incluyen clubes de lectura infantil y cuentacuentos, pero la disponibilidad y horarios varían según el centro.

Convertir la lectura en una experiencia cotidiana

La lectura se afianza cuando el niño la relaciona con el entorno y las curiosidades diarias.

Buscar en un libro la respuesta a una pregunta del día.

Relacionar historias con paseos por la ciudad: nombres de lugares, rótulos o mapas sencillos.

Hacer mini-resúmenes: “En una frase, ¿de qué trata?”.

Reescribir finales: cambiar una escena y volver a leerla.

Consistencia y paciencia: el hábito se construye

La lectura se desarrolla por etapas; habrá periodos con más interés y otros con menos. Mantenga la constancia sin presión.

Una meta alcanzable para empezar: un momento de lectura corto al día y ofrecer la elección entre dos o tres libros. Repetido con calma, ese hábito suele ser el punto de partida más eficaz.

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