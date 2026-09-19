Al comenzar el curso, en Ceuta aumenta el uso de pantallas por tareas, videollamadas y ocio infantil. No solo importa cuánto tiempo se dedica, sino cómo y cuándo se usan los dispositivos para que no desplacen sueño, ejercicio y relaciones familiares.

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Estas pautas son orientativas y deben adaptarse a cada niño según su edad y carácter. Si aparecen problemas persistentes —irritabilidad al apagar, alteraciones del sueño, aislamiento o bajo rendimiento—, consulte con pediatría o psicología; en la ciudad puede dirigirse al Hospital Universitario de Ceuta o a su centro de salud.

Criterios antes que minutos

Más que contar minutos, conviene valorar criterios sostenibles en el tiempo:

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Calidad del contenido : que sea apropiado para la edad y sin violencia excesiva.

: que sea apropiado para la edad y sin violencia excesiva. Propósito : distinguir entre entretenimiento, aprendizaje guiado o comunicación familiar.

: distinguir entre entretenimiento, aprendizaje guiado o comunicación familiar. Participación : en edades tempranas, preferible uso compartido y conversación.

: en edades tempranas, preferible uso compartido y conversación. Entorno : luz adecuada, distancia correcta y pausas para reducir fatiga visual.

: luz adecuada, distancia correcta y pausas para reducir fatiga visual. Equilibrio: integrar pantallas como parte del día, no como eje central de la rutina.

Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Academy of Pediatrics (AAP) insisten en priorizar sueño, actividad física e interacción familiar frente al mero control de tiempo frente a la pantalla.

Pautas por edades (orientativas)

Las siguientes recomendaciones ayudan a fijar expectativas; si las dificultades persisten, reevalúe las normas y busque orientación profesional.

Primera infancia (0–2 años)

En estos años debe minimizarse la exposición y priorizarse la interacción cara a cara.

Uso solo con adultos presentes , para acompañar y comentar.

, para acompañar y comentar. Duraciones muy breves y contenidos simples.

y contenidos simples. No sustituir sueño, alimentación ni juego físico por pantallas.

2–5 años

La pantalla puede integrarse con límites claros. Es útil establecer hábitos repetibles.

Momentos concretos tras una actividad no digital.

Preferir uso compartido y diálogo durante el visionado.

y diálogo durante el visionado. Evitar usarla como “solución automática” para captar atención.

6–9 años

Con el inicio de la escolarización aumenta el uso educativo, pero conviene mantener normas y alternativas planificadas.

Reglas familiares sobre qué se ve y cuándo se apaga.

Revisión de contenidos y acompañamiento en las primeras experiencias.

Alternativas programadas: juego en casa, lectura, deporte y tiempo con otros niños.

En Ceuta, el clima templado durante gran parte del año facilita actividades al aire libre tras el colegio, lo que puede ayudar a reducir la dependencia de la pantalla.

10–13 años

Surgen redes y servicios de mensajería; la supervisión evoluciona hacia la negociación.

Negociar qué aplicaciones se permiten y por qué.

Enseñar a identificar contenidos no adecuados y a pedir ayuda.

Revisar privacidad y configuraciones con el menor.

Proteger el sueño evitando pantallas justo antes de acostarse cuando sea posible.

14–17 años

La adolescencia exige mayor autonomía con acompañamiento adulto.

Mantener normas consistentes y explicarlas como parte de la convivencia.

Fomentar gestión del tiempo: pausas y momentos de desconexión.

Dialogar sobre compras dentro de apps, reputación digital y riesgos en línea.

Aplicar límites sin generar conflicto

Recursos prácticos que facilitan la convivencia:

Avisar antes de apagar y ofrecer una transición (“cuando termine esta parte”).

Ser consistente: normas previsibles evitan discusiones continuas.

Tener una alternativa atractiva lista al terminar el tiempo de pantalla.

Los adultos deben modelar el uso responsable; es difícil exigir normas si no se respetan.

Recomendaciones responsables

Empiece con un objetivo manejable: mejorar el sueño, acordar uso tras las tareas o prohibir pantallas en dormitorios y durante las comidas.

Las prioridades suelen ser tres: sueño, actividad física e interacción familiar, según indican la OMS y la AAP. En Ceuta, si necesita recursos locales sobre actividades extraescolares o programas para complementar el tiempo libre, puede informarse en la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Si persisten dudas o problemas graves relacionados con el uso de pantallas, solicite valoración pediátrica en el Hospital Universitario de Ceuta o en su centro de salud.

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