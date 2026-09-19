Al comenzar el curso, en Ceuta aumenta el uso de pantallas por tareas, videollamadas y ocio infantil. No solo importa cuánto tiempo se dedica, sino cómo y cuándo se usan los dispositivos para que no desplacen sueño, ejercicio y relaciones familiares.
Lee tambien: Cómo enseñar a los niños a ahorrar: hábitos sencillos que funcionan
Estas pautas son orientativas y deben adaptarse a cada niño según su edad y carácter. Si aparecen problemas persistentes —irritabilidad al apagar, alteraciones del sueño, aislamiento o bajo rendimiento—, consulte con pediatría o psicología; en la ciudad puede dirigirse al Hospital Universitario de Ceuta o a su centro de salud.
Criterios antes que minutos
Más que contar minutos, conviene valorar criterios sostenibles en el tiempo:
Lee tambien: Cómo fomentar la lectura en los niños: hábitos que funcionan en familia
- Calidad del contenido: que sea apropiado para la edad y sin violencia excesiva.
- Propósito: distinguir entre entretenimiento, aprendizaje guiado o comunicación familiar.
- Participación: en edades tempranas, preferible uso compartido y conversación.
- Entorno: luz adecuada, distancia correcta y pausas para reducir fatiga visual.
- Equilibrio: integrar pantallas como parte del día, no como eje central de la rutina.
Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American Academy of Pediatrics (AAP) insisten en priorizar sueño, actividad física e interacción familiar frente al mero control de tiempo frente a la pantalla.
Pautas por edades (orientativas)
Las siguientes recomendaciones ayudan a fijar expectativas; si las dificultades persisten, reevalúe las normas y busque orientación profesional.
Primera infancia (0–2 años)
En estos años debe minimizarse la exposición y priorizarse la interacción cara a cara.
- Uso solo con adultos presentes, para acompañar y comentar.
- Duraciones muy breves y contenidos simples.
- No sustituir sueño, alimentación ni juego físico por pantallas.
2–5 años
La pantalla puede integrarse con límites claros. Es útil establecer hábitos repetibles.
- Momentos concretos tras una actividad no digital.
- Preferir uso compartido y diálogo durante el visionado.
- Evitar usarla como “solución automática” para captar atención.
6–9 años
Con el inicio de la escolarización aumenta el uso educativo, pero conviene mantener normas y alternativas planificadas.
- Reglas familiares sobre qué se ve y cuándo se apaga.
- Revisión de contenidos y acompañamiento en las primeras experiencias.
- Alternativas programadas: juego en casa, lectura, deporte y tiempo con otros niños.
En Ceuta, el clima templado durante gran parte del año facilita actividades al aire libre tras el colegio, lo que puede ayudar a reducir la dependencia de la pantalla.
10–13 años
Surgen redes y servicios de mensajería; la supervisión evoluciona hacia la negociación.
- Negociar qué aplicaciones se permiten y por qué.
- Enseñar a identificar contenidos no adecuados y a pedir ayuda.
- Revisar privacidad y configuraciones con el menor.
- Proteger el sueño evitando pantallas justo antes de acostarse cuando sea posible.
14–17 años
La adolescencia exige mayor autonomía con acompañamiento adulto.
- Mantener normas consistentes y explicarlas como parte de la convivencia.
- Fomentar gestión del tiempo: pausas y momentos de desconexión.
- Dialogar sobre compras dentro de apps, reputación digital y riesgos en línea.
Aplicar límites sin generar conflicto
Recursos prácticos que facilitan la convivencia:
- Avisar antes de apagar y ofrecer una transición (“cuando termine esta parte”).
- Ser consistente: normas previsibles evitan discusiones continuas.
- Tener una alternativa atractiva lista al terminar el tiempo de pantalla.
- Los adultos deben modelar el uso responsable; es difícil exigir normas si no se respetan.
Recomendaciones responsables
Empiece con un objetivo manejable: mejorar el sueño, acordar uso tras las tareas o prohibir pantallas en dormitorios y durante las comidas.
Las prioridades suelen ser tres: sueño, actividad física e interacción familiar, según indican la OMS y la AAP. En Ceuta, si necesita recursos locales sobre actividades extraescolares o programas para complementar el tiempo libre, puede informarse en la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Si persisten dudas o problemas graves relacionados con el uso de pantallas, solicite valoración pediátrica en el Hospital Universitario de Ceuta o en su centro de salud.