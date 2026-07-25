La creadora de contenido RoRo se ha consolidado como uno de los fenómenos más populares del panorama digital en España en tiempo récord, aunque su rápida proyección en TikTok ha estado acompañada por una constante polémica.

La controversia en torno a su figura comenzó con la difusión de sus elaboradas recetas bajo la habitual fórmula «Hoy a Pablo le apetecía…», lo que generó un intenso debate sobre los roles de pareja. A ello se sumó posteriormente la discusión suscitada por su colaboración como voluntaria tras la DANA en Valencia junto a una organización vinculada a Vox, de la que la influencer se distanció más tarde. Pese a la polarización existente en las plataformas digitales, su trayectoria ha continuado en ascenso con su salto a la televisión y su presencia en eventos de gran audiencia.

La trayectoria de RoRo en las plataformas digitales representa uno de los crecimientos más acelerados y debatidos de la creación de contenido reciente en España. La influencer alcanzó una notable notoriedad en TikTok mediante una propuesta audiovisual basada en la elaboración desde cero de recetas, postres e incluso objetos artesanales concebidos para su pareja, Pablo. Sus publicaciones, iniciadas habitualmente con expresiones como «Hoy a Pablo le apetecía…», lograron millones de reproducciones y articularon una amplia comunidad de seguidores. Sin embargo, la difusión de este formato provocó una rápida división de opiniones entre los usuarios: mientras una parte de la audiencia elogiaba su capacidad creativa y dedicación, diversos sectores vertieron críticas al considerar que sus vídeos proyectaban una imagen de mujer excesivamente entregada a los deseos de su compañero sentimental.

La controversia alrededor de la creadora de contenido sumó un nuevo capítulo a finales de 2024 a raíz de su desplazamiento a la provincia de Valencia para participar como voluntaria en el auxilio a los damnificados por la DANA. La polémica se desencadenó al conocerse que el traslado a la zona afectada se había producido a través de un convoy organizado por Revuelta, asociación vinculada al partido político Vox. Ante la proliferación de reproches en redes sociales, la creadora ofreció explicaciones públicas sobre su presencia en dicho grupo, manifestando no tener conocimiento previo de la filiación de la entidad: «Yo no tenía ni idea de quiénes eran; pensaba que era una ONG». Según expuso, recurrió a este transporte por ser una de las escasas alternativas disponibles en ese momento para acceder al área devastada y prestar ayuda.

Durante sus explicaciones, RoRo argumentó que su única motivación era colaborar en las tareas de asistencia a las víctimas y detalló que su labor sobre el terreno consistió en la preparación de alimentos junto a otros voluntarios, señalando que «la gente estaba ayudando y eso es lo que hace falta ahora mismo». Meses después, al trascender informaciones relativas a una investigación sobre la gestión de donaciones para la DANA por parte de la citada asociación, la creadora volvió a intervenir públicamente para desvincularse de la organización, remarcando que su relación se limitó de forma puntual al desplazamiento e indicando que calificaba de «asqueroso» cualquier hipotético lucro derivado de una catástrofe.

La repercusión de estos episodios y el debate continuado sobre su figura han sido abordados por la propia creadora en diversas entrevistas, en las que ha admitido el impacto personal causado por las críticas, así como su perplejidad ante la vinculación automática de sus contenidos con tendencias ideológicas específicas. En sus reflexiones sobre el funcionamiento de las plataformas digitales, la influencer señaló: «Siento que existen packs y, si alguien te ve como machista, ya es del pack fascismo». Pese a la persistencia de las polémicas en el entorno virtual, su presencia pública ha mantenido una trayectoria ascendente que incluye su salto al medio televisivo con el programa Next Level Chef y su posterior confirmación como participante en La Velada de Ibai Llanos.