Madrid volverá a convertirse entre el 14 y el 19 de septiembre en el epicentro del diseño nacional con la celebración de la edición SS2027 de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La gran pasarela de referencia de la creación española, organizada por IFEMA Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se trasladará en esta ocasión al centro de la ciudad distribuyendo su programación entre tres sedes oficiales y cinco localizaciones exclusivas. La cita reunirá a diseñadores consagrados, firmas emergentes, celebridades y representantes de la cultura, reafirmando el papel de la capital como polo europeo de la industria de la moda.

Tras más de cuatro décadas impulsando la moda española y más de treinta años bajo el formato que la ha consolidado como el principal escaparate del diseño en España, MBFWMadrid evoluciona para adaptarse a las nuevas tendencias del sector. La edición SS2027 apostará por un concepto de ciudad convertida en pasarela, repartiendo su actividad por algunos de los espacios más emblemáticos del patrimonio urbano. Entre sus principales novedades figura la incorporación del Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela como escenario inaugural, un nuevo formato para el Palacio de Cibeles y el traslado del grueso de la programación al Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija.

El calendario oficial dará comienzo el lunes 14 de septiembre en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela con las colecciones de Pedro del Hierro, Simorra y Adolfo Domínguez, que regresa a la pasarela madrileña. El martes 15 de septiembre la actividad se desplazarán al Palacio de Cibeles, espacio que acogerá la presentación de Agua by Agua Bendita, el estreno de Celia B, las propuestas de Ágatha Ruiz de la Prada y Hannibal Laguna, el retorno de Alex Rivière Studio y el desfile conmemorativo de Palomo, que celebrará el décimo aniversario de su firma.

A partir del miércoles 16 de septiembre, el eje de la pasarela se situará en el Campus de la Universidad Nebrija. En esta sede mostrarán sus colecciones Moisés Nieto, Ernesto Naranjo, Baro Lucas, Acromatyx y Álvaro Calafat. El jueves 17 será el turno de Odette Álvarez, Malne, Antonio del Canto, Isabel Sanchis y Redondo Brand. Por su parte, el viernes 18 participarán Maison Mesa, Custo Barcelona, Lola Casademunt by Maite, Yolancris y Alvarno. La jornada de clausura, fijada para el sábado 19 de septiembre, estará dedicada al 20 aniversario de la plataforma EGO, enfocada en el talento emergente, con la presencia de firmas y creadores como Apolineo Studio, Biyeyemete, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar y Miss Take.

En el apartado de reconocimientos, Hannibal Laguna recibirá el Premio Diseñador Nacional MBFW Madrid, coincidiendo con los 40 años de trayectoria de su firma. Asimismo, el Premio Diseñador Internacional distinguirá a la firma colombiana Agua by Agua Bendita. Ambos galardones cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid. El evento dispondrá nuevamente con el apoyo del tejido empresarial mediante la participación de Mercedes-Benz y NARS como patrocinadores principales, junto a Iberia y La Casa de las Carcasas, además del soporte de diversas instituciones públicas y privadas.