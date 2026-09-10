CEUTA.— La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha condenado a tres años de prisión al piloto de una embarcación pesquera marroquí por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El acusado, de nacionalidad marroquí, reconoció en el juicio haber trasladado clandestinamente a seis personas desde la costa de Marruecos hasta la Bahía Sur de Ceuta a cambio de un beneficio económico.

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Los hechos se remontan a la madrugada del 31 de agosto del año pasado. Tras desembarcar a los pasajeros cerca de la orilla ceutí, una patrullera de la Guardia Civil interceptó el barco cuando el patrón intentaba regresar en solitario, procediendo de inmediato a su detención.

Travesía clandestina sin medidas de seguridad

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El tribunal consideró acreditada la extrema precariedad y el peligro real en el que se desarrolló el trayecto nocturno:

Hacinamiento en el tambucho: Los seis migrantes viajaban escondidos en el interior del tambucho del pesquero Firdaus, en condiciones de absoluto hacinamiento y sin disponer de chalecos salvavidas.

Los seis migrantes viajaban escondidos en el interior del tambucho del pesquero Firdaus, en condiciones de absoluto hacinamiento y sin disponer de chalecos salvavidas. Sin titulación ni equipamiento náutico: La embarcación carecía de elementos básicos de navegación como luces de posición o deflector de radar, mientras que el propio patrón carecía de cualquier tipo de titulación oficial para gobernar la nave.

Al haber mostrado su conformidad con los hechos presentados por la acusación, la pena impuesta deberá cumplirse de manera íntegra, descontando el tiempo que el condenado ha permanecido en prisión preventiva en el centro penitenciario de Mendizábal.