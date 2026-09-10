CEUTA.— La dirección del Instituto de Educación Secundaria (IES) Siete Colinas ha emitido un comunicado para negar de manera categórica las informaciones circuladas en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea en las que se afirmaba que diez personas inmigrantes habían accedido al centro escolar durante la jornada lectiva.

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Desde la equipo directivo han calificado el mensaje de «bulo malintencionado» diseñado para sembrar alarma social innecesaria entre la ciudadanía y las familias de los alumnos en un contexto de especial preocupación en la ciudad autónoma.

Normalidad en las aulas y advertencia de acciones legales

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La dirección ha recalcado que el funcionamiento del instituto ha transcurrido con absoluta normalidad y que los controles de acceso han garantizado en todo momento la seguridad de la comunidad educativa:

Sin accesos no autorizados: El centro confirma que ninguna persona ajena a las instalaciones ha ingresado a las aulas ni a las zonas comunes durante el horario escolar.

El centro confirma que ninguna persona ajena a las instalaciones ha ingresado a las aulas ni a las zonas comunes durante el horario escolar. Llamamiento a la responsabilidad: Se ha solicitado a las familias y a la población no difundir ni dar credibilidad a contenidos que no hayan sido debidamente contrastados por cauces oficiales.

Se ha solicitado a las familias y a la población no difundir ni dar credibilidad a contenidos que no hayan sido debidamente contrastados por cauces oficiales. Posibles acciones judiciales: El centro ha advertido de que la creación y propagación deliberada de noticias falsas para alterar la convivencia escolar puede acarrear consecuencias penales, por lo que se reserva el derecho de emprender medidas legales contra quienes hayan elaborado o difundido la mentira.

Con esta aclaración, el IES Siete Colinas busca dar por zanjada la polémica y transmitir un mensaje de calma y tranquilidad a los padres y alumnos del centro.