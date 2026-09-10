CEUTA.— El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha defendido la gestión de la administración central ante la crisis migratoria registrada a finales de julio. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Pérez ha asegurado que no piensa dimitir y ha remarcado que las informaciones previas a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio solo advertían de «una situación migratoria grave y compleja», pero en ningún caso de la magnitud que terminó desencadenándose.

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«No voy a permitir que se ponga en duda el trabajo que estamos haciendo en esta Delegación del Gobierno, porque lo del día 30 de julio desbordó todas las medidas que se hubieran podido tomar», ha enfatizado el delegado, insistiendo en que se actuó conforme al escenario del que se disponía.

Comunicaciones con Interior y aclaraciones sobre el CNI

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Pérez ha detallado la cronología de las alertas e intercambios de información en las semanas previas al suceso:

24 de julio: El delegado elevó un informe al Ministerio del Interior y al área de Migraciones alertando del «progresivo aumento de la presión migratoria», motivado por un «severo efecto llamada» a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía rechazar a los migrantes en el mar.

El delegado elevó un informe al Ministerio del Interior y al área de Migraciones alertando del «progresivo aumento de la presión migratoria», motivado por un «severo efecto llamada» a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía rechazar a los migrantes en el mar. 27 de julio: Se mantuvo una reunión con el Gobierno ceutí tras registrarse más de 1.000 entradas en una sola semana, acuerdo que derivó en un comunicado conjunto por situación de emergencia.

Se mantuvo una reunión con el Gobierno ceutí tras registrarse más de 1.000 entradas en una sola semana, acuerdo que derivó en un comunicado conjunto por situación de emergencia. Contactos con el CNI: Sobre las conversaciones entre un miembro de su equipo y el CNI, Pérez ha puntualizado que se trataron de un «intercambio de documentación informativa» y no de una alerta formal de incursión masiva. «Cuando el CNI tiene una alerta, la dirige a los organismos pertinentes en un sobre lacrado y no mediante WhatsApp a un cargo menor de esta Delegación», ha puntualizado.

A pesar de que durante esos días se implementaron medidas de refuerzo en la Guardia Civil —especialmente en el Servicio Marítimo—, el delegado ha reiterado que desde la Institución «no se falló» y que era imposible prever el volumen de entradas que finalmente colapsó los dispositivos de seguridad.