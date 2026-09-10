MADRID.— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado este miércoles por la noche la actuación de las instituciones tras la desclasificación de los documentos sobre la crisis migratoria del 30 y 31 de julio en Ceuta. A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha defendido que, con la información disponible en ese momento, ningún organismo competente «ni en España ni en la Unión Europea» podía anticipar la magnitud de los acontecimientos.

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El alcance de las informaciones del CNI

Sánchez se ha referido explícitamente al contenido de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fechados el 29 de julio para matizar su trascendencia:

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Convocatorias en redes sociales: El CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre la existencia de llamamientos en dos grupos de Facebook para acceder de forma irregular a la ciudad durante la Fiesta del Trono. La mención a que dichos grupos sumaban 180.000 seguidores buscaba reflejar el «alcance de la difusión», pero no constituía una predicción de entrada masiva.

El CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre la existencia de llamamientos en dos grupos de Facebook para acceder de forma irregular a la ciudad durante la Fiesta del Trono. La mención a que dichos grupos sumaban 180.000 seguidores buscaba reflejar el «alcance de la difusión», pero no constituía una predicción de entrada masiva. Ausencia de una alerta formal mayor: El presidente ha destacado que el propio CNI procedió con prudencia al limitar la comunicación a un mensaje y una breve llamada a la Delegación del Gobierno y a la UCE-3 de la Guardia Civil. Al no emitirse una alerta formal a las cadenas de mando de Defensa, Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, se evidencia que la inteligencia no preveía un desenlace de tal escala.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que los recursos públicos se movilizaron de forma inmediata en cuanto la amenaza se materializó sobre el terreno, y ha reafirmado el compromiso de su Gabinete de seguir actuando «hasta que Ceuta recupere la normalidad y la prosperidad que merece».