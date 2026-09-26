La Audiencia de Almería ha condenado a dos años de prisión a dos hombres por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los acusados reconocieron haber cobrado por recoger en vehículos a inmigrantes que llegaban en patera a la costa almeriense, con el fin de trasladarlos a otros puntos de España y a Francia.

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Según la sentencia de la Sección Tercera, los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2019. Los acusados, en colaboración con personas residentes en Argelia, acudían a la zona del Levante almeriense y San José, en Níjar, tras ser avisados de la llegada de embarcaciones rápidas.

El plan consistía en recoger a los inmigrantes irregulares, quienes habían pagado previamente por este servicio, para facilitar su tránsito hacia otras localidades españolas o territorio francés. Durante la madrugada del 3 al 4 de mayo de 2019, la Guardia Civil interceptó a los implicados en un operativo en la zona de San José y la playa de Los Genoveses tras la llegada de tres embarcaciones.

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El tribunal ha ordenado el comiso definitivo de los tres vehículos utilizados por la red para efectuar los traslados. Además, ha concedido la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años, condicionada a que los condenados no vuelvan a delinquir durante ese periodo.

La resolución judicial es firme y ha sido dictada de conformidad, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y las defensas durante el juicio oral.