Ceuta vive una coyuntura crítica y la senadora Cristina Díaz ha hecho hincapié en que esta situación se debe a la acción conjunta de cinco miembros del Gobierno. Durante su intervención en el Senado, Díaz ha presentado una moción que concluye con la reprobación de los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles, Luis Planas y Ana Redondo.

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Según Díaz, la gestión del Gobierno en cuestiones relacionadas con Ceuta ha sido irresponsable, lo que ha derivado en una crisis que afecta directamente a la comunidad ceutí. En su discurso, destacó que cada uno de los ministros implicados tiene una responsabilidad directa en la política migratoria y de seguridad de la frontera ceutí.

La reprobación de estos ministros, resaltó la senadora, es un reflejo del descontento que sienten muchos ciudadanos en Ceuta ante la falta de soluciones efectivas que aborden los problemas actuales. La moción presentada pretende poner de relieve que la inacción y las decisiones erróneas del Ejecutivo han repercutido negativamente en la vida diaria de los ceutíes.

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La frontera de Ceuta es un punto caliente en las cuestiones migratorias, y Díaz ha señalado que la irresponsabilidad del Gobierno solo ha servido para agravar la situación. La senadora instó a la administración estatal a tomar medidas urgentes y a modificar su enfoque frente a estos desafíos.

Asimismo, Díaz hizo un llamado a la unidad de todos los partidos políticos en la defensa de los intereses de Ceuta, instando a trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficien realmente a la población local.

La intervención de la senadora y la salida de la moción también pone de manifiesto la importancia de la política local en la sensibilización sobre la realidad que vive Ceuta, una ciudad que enfrenta desafíos singulares en términos de inmigración y relaciones con Marruecos.