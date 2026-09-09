La portavoz del PP en el Congreso acusa al Ejecutivo de «dejación de funciones dolosa», exige la dimisión de Pedro Sánchez y recuerda las peticiones de refuerzo de la Guardia Civil.

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La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha cargado con dureza contra el Gobierno tras la publicación de las informaciones sobre los avisos previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Muñoz ha calificado de «mentira de Estado» la postura mantenida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había sostenido que no existió una alerta previa por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

«Tenían la información, son responsables directos de la invasión de Ceuta y de los fallecidos», ha aseverado la dirigente popular, situando la gestión del Ejecutivo en el centro de las responsabilidades políticas por los acontecimientos acaecidos en la ciudad autónoma.

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Críticas por la falta de medios y exigencia de dimisiones

Durante su intervención, la portavoz del PP ha hecho especial hincapié en las solicitudes tramitadas por la Guardia Civil a principios del mes de julio, en las que los agentes reclamaban un incremento de medios materiales y humanos para hacer frente a la presión fronteriza. Según Muñoz, la respuesta de las instituciones fue nula: «El Gobierno no hizo nada».

La representación de la formación opositora ha calificado la actuación del Gabinete de Pedro Sánchez como una «dejación de funciones dolosa» por no haber atendido los requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni haber actuado ante la información disponible. Ante esta situación, Ester Muñoz ha vuelto a reiterar la petición de dimisión del presidente del Gobierno.