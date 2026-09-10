La obra de Adrián Perea rinde homenaje al humor absurdo y a Miguel Mihura con una mezcla de comedia, cabaret, amor y reflexión sobre el oficio de escribir

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El teatro llega a Ceuta el próximo 26 de septiembre de 2026 con la representación de ‘Mihura, el último comediógrafo’, una propuesta que homenajea a una de las figuras fundamentales del humor y la dramaturgia española del siglo XX. La función tendrá lugar a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y media, con un precio de entrada de 15 euros.

La obra plantea un acercamiento diferente a la figura de Miguel Mihura, autor de referencia del teatro español y creador de una forma de entender la comedia basada en el absurdo, la ironía y la ruptura con las convenciones. Mihura fue el responsable de obras esenciales como Tres sombreros de copa, considerada una de las piezas clave del teatro humorístico español.

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Una biografía sentimental entre realidad, ficción y humor

Escrita por Adrián Perea, Mihura, el último comediógrafo no se plantea como una biografía tradicional, sino como un viaje por la vida, las inquietudes y el universo creativo del autor.

La obra busca responder a preguntas como quién fue realmente Miguel Mihura, qué queda hoy de su manera de entender el humor y qué puntos en común existen entre los creadores actuales y aquel escritor que revolucionó la comedia española.

A través de una mezcla de ficción y elementos autobiográficos, la representación construye una especie de homenaje teatral donde la vida del autor se cruza con sus propios sueños, sus frustraciones y su particular manera de observar el mundo.

La propuesta combina risas, amor, cabaret y sueños incumplidos, utilizando el humor como una herramienta para hablar también de la resistencia, la creación artística y la importancia de quienes dedican su vida a provocar una sonrisa en los demás.

El legado de Miguel Mihura como punto de partida

Miguel Mihura (Madrid, 1905-1977) fue dramaturgo, periodista y humorista, y está considerado uno de los grandes renovadores del teatro cómico español. Su estilo, marcado por situaciones absurdas, juegos de lenguaje y una mirada crítica hacia las normas sociales, anticipó algunos elementos del denominado teatro del absurdo.

Aunque escribió Tres sombreros de copa en 1932, la obra no llegó a estrenarse hasta décadas después, convirtiéndose posteriormente en uno de los grandes referentes del teatro español contemporáneo.

Con Mihura, el último comediógrafo, Adrián Perea recupera precisamente ese espíritu inconformista para acercarlo al público actual y reivindicar la vigencia de un autor que utilizó la comedia para hablar de la libertad, la imaginación y las contradicciones humanas.

Una cita teatral para los amantes de la comedia

La representación ofrecerá al público ceutí una oportunidad para descubrir una propuesta que une homenaje y entretenimiento, revisitando la figura de Mihura desde una perspectiva cercana, divertida y emocional.

‘Mihura, el último comediógrafo’ podrá disfrutarse el sábado 26 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas, con entradas a un precio de 15 euros.

Una cita con el teatro y con uno de los grandes nombres de la comedia española, donde humor y memoria se unen para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, hacer reír también puede ser una forma de resistencia.

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