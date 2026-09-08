El rector de la UGR, Pedro Mercado, traslada su respaldo al Gobierno local para asegurar un comienzo de las clases seguro y normalizado el próximo 14 de septiembre.

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La Universidad de Granada (UGR) ha vuelto a manifestar su apoyo institucional a Ceuta en medio del complejo contexto socioasistencial que atraviesa la ciudad autónoma. El rector de la institución académica, Pedro Mercado, junto al vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Salvador del Barrio, han mantenido un encuentro presencial con representantes del Ejecutivo local para trasladar su solidaridad y coordinar el arranque del año académico.

A la reunión asistieron la vicepresidenta segunda de la Ciudad, Kissy Chandiramani, y la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, quienes agradecieron el gesto de acompañamiento por parte de la UGR, una entidad que cuenta con cerca de un siglo de presencia e implantación en el territorio ceutí.

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Coordinación y garantías para el 14 de septiembre

El objetivo prioritario de la cumbre bilateral ha sido fijar la hoja de ruta para la apertura de las aulas, programada para el próximo 14 de septiembre. Ambas partes analizaron los preparativos logísticos con el fin de garantizar que la actividad lectiva se ponga en marcha dentro de la máxima normalidad y calma posible.

Durante la sesión, el Gobierno de la ciudad trasladó su total disposición para colaborar con la comunidad universitaria y resolver cualquier eventualidad. Las actuaciones acordadas se estructuran en los siguientes ejes:

Soporte institucional: La Ciudad Autónoma pondrá a disposición de la UGR los medios y recursos necesarios para facilitar la llegada e incorporación del alumnado.

La Ciudad Autónoma pondrá a disposición de la UGR los medios y recursos necesarios para facilitar la llegada e incorporación del alumnado. Seguridad y tranquilidad: Se reforzará la coordinación para asegurar un entorno protegido a estudiantes, docentes y personal de administración y servicios.

Se reforzará la coordinación para asegurar un entorno protegido a estudiantes, docentes y personal de administración y servicios. Continuidad académica: Compromiso firme de defender el papel del campus universitario como motor de desarrollo social y educativo en la ciudad.

Desde la administración local subrayaron la relevancia de blindar el entorno estudiantil: «Lo más importante es que nuestros universitarios estén seguros, tranquilos y puedan comenzar el curso con normalidad. Para ello, la Ciudad estará al lado de la Universidad de Granada y pondrá a su disposición todos los recursos que sean necesarios».