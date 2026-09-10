En Ceuta, más de 3.500 plazas en campamentos destinados a migrantes han sido ocupadas, un hecho que permite agilizar las filiaciones de los inmigrantes en situación irregular.

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Estas plazas son el primer paso en el proceso de devolución de migrantes, tal como establece la legislación vigente. El gobierno local ha afirmado que buscará mejorar la eficiencia en este aspecto.

Torres, presidente de la ciudad autónoma, ha prometido una mayor agilidad en la gestión de estas devoluciones, resaltando la importancia de un procedimiento rápido y eficaz.

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Actualmente, el número de retornos de migrantes en Ceuta supera los 4.000, una cifra que subraya la necesidad de optimizar los recursos disponibles en los campamentos.

El proceso de devolución no solo implica la ocupación de plazas, sino también la colaboración con las autoridades competentes para garantizar un retorno seguro y en conformidad con la ley.

Esto se convierte en un tema crítico en la gestión de personas migrantes en la frontera de Ceuta, donde la situación ha sido objeto de análisis y discusión en los últimos meses.