CEUTA.— Los servicios de emergencia de la ciudad autónoma han vivido una madrugada especialmente intensa tras registrarse múltiples focos de incendios provocados en distintos puntos de la ciudad. El incidente más grave ha tenido lugar pasadas las 05:00 horas en el aparcamiento situado junto al colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Reina Sofía, donde un incendio originado en un turismo terminó extendiéndose y calcinando gravemente un total de cinco vehículos estacionados.

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La rápida propagación de las llamas por la proximidad entre los automóviles provocó daños de consideración en una furgoneta Volkswagen y un modelo Citroën —afectados en casi la totalidad de su estructura—, así como destrozos en la carrocería de un Mitsubishi Montero, un Ford y un Mercedes. La intervención del Parque de Bomberos impidió que el fuego alcanzara a otros utilitarios cercanos o a las instalaciones del centro escolar.

Madrugada de focos múltiples y creciente malestar ciudadano

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La quema de vehículos se suma a una serie de actos vandálicos y fuegos intencionados que han sobrecargado el trabajo de los equipos de extinción durante la misma jornada:

Otros puntos afectados: Los bomberos acudieron también a sofocar incendios en la zona del Trampolín, además de sofocar las llamas en tres contenedores de basura y en diversos puntos con acumulación de residuos.

Los bomberos acudieron también a sofocar incendios en la zona del Trampolín, además de sofocar las llamas en tres contenedores de basura y en diversos puntos con acumulación de residuos. Tensión por la seguridad: Este repunte de incidentes reaviva el debate social sobre la seguridad en la ciudad autónoma, contrastando los reiterados avisos de vecinos y servicios de emergencia con las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien definió la percepción de inseguridad en la zona como un fenómeno «subjetivo».

Los servicios de emergencia continúan en estado de alerta ante el aumento de este tipo de conductas en zonas urbanas y forestales de la ciudad autónoma.